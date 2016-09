Kerber voert wereldranglijst aan en gaat door naar finale US Open

Door: redactie

9/09/16 - 05u26 Bron: ANP

Angelique Kerber viert dat ze door is naar de finale van US Open. © afp.

Tennisster Angelique Kerber heeft de finale bereikt van de US Open. In een eenzijdige partij versloeg de 24-jarige speelster de Deense Caroline Wozniacki: 6-4 6-3. Het geluk kan niet op voor Kerber want eerder werd ze al de nieuwe nummer 1 op de WTA-ranking door het verlies van Serena Williams in de andere halve finale.