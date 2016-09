Kim Clijsters wordt in 2017 in Tennis Hall of Fame opgenomen

Door: redactie

Kim Clijsters is genomineerd om in 2017 in de Tennis hall of Fame opgenomen te worden. Dat maakte de instantie vandaag bekend.

Om in de Hall of Fame te komen moet men vijf jaar gestopt zijn met tennissen en een indrukwekkende internationale carrière hebben gehad, "die gekenmerkt werd door integriteit, karakter en fair play".



De 33-jarige Clijsters zette eind 2012 een punt achter haar carrière. Ze heeft 41 WTA-titels op haar palmares, met daarbij vier Grand Slams. In 2011 won ze het Australian Open, in 2005, 2009 en 2010 het US Open. Op Roland-Garros was ze twee keer runner-up, op Wimbledon twee keer halvefinaliste. Twintig weken lang was ze nummer een van de wereld.



Naast Clijsters krijgt ook de 34-jarige Amerikaan Andy Roddick in 2017 zijn plaats in de Hall of Fame. De winnaar van het US Open van 2003 beëindigde zijn tennisloopbaan net als Clijsters in 2012.



In juli van dit jaar werd Justine Henin als eerste Belg in de geschiedenis in Newport (Rhode Island) officieel opgenomen in de prestigieuze Hall of Fame van het tennis.