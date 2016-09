Onderzoek naar corruptie in tenniswedstrijd tussen Bacsinszky en Diatchenko

Door: redactie

7/09/16

Er is een onderzoek opgestart naar mogelijke corruptie bij de wedstrijd tussen de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA-15) en de Russische Vitalia Diatchenko (WTA-677) in de eerste ronde van het US Open in New York. Dat kondigde de Tennis Integrity Unit (TIU), de organisatie die strijd voert tegen corruptie in het tenniscircuit, aan.