Elise Mertens, gedreven door de liefde en vanaf nu ook voltijds gecoacht door haar geliefde

Door: redactie

7/09/16 - 20u38 Bron: Facebook Kim Clijsters Academy

Elise Mertens (R) en kervers coach Robbe Ceyssens © Facebook.

De tenniswereld leerde Elise Mertens op de US Open helemaal kennen. De 20-jarige Limburgse kwalificeerde zich voor het eerst in haar nog prille carrière voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In haar opener tegen Garbine Muguruza, winnares op Roland Garros en nummer drie van de wereld, leek ze zowaar eventjes op weg naar een stunt. Mertens boog uiteindelijk het hoofd in drie sets, 2-6 6-0 6-3.



Mede-architect van deze ontbolsterring was Robbe Ceyssens, het 23-jarige vriendje van Mertens. Ceyssens, zelf ook een uitstekende Belgische tennisser en pas afgestudeerd, verving in New York Rick Vleeshouwers (ziek en op vakantie) die haar al twee jaar begeleidde. "We kunnen werk en privé goed gescheiden houden. Dat is geen probleem", zei Mertens.



Het succes op Flushing Meadows zorgt nu voor een ingrijpende verandering. De Limburgse blijft verbonden aan de Kim Clijsters Academy in Bree (waar ze traint), maar zal voortaan voltijds begeleid worden door Ceyssens. Vleeshouwers zal zich in de toekomst meer toeleggen op andere spelers en speelsters binnen de academie.