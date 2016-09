Tweede trainersbreuk dit jaar voor Petra Kvitova

Marie Rutsaert

7/09/16

Petra Kvitova heeft de samenwerking met haar coach Frantisek Cermak stopgezet. Dat maakte de tweevoudige Wimbledonkampioene bekend bij haar terugkeer in Tsjechië na haar uitschakeling op de US Open.

In New York sneuvelde Kvitova in de achtste finales tegen de Duitse Angelique Kerber. Enkele weken eerder had ze brons gehaald op de Spelen in Rio.



Voor de 26-jarige Kvitova is het al de tweede trainerswissel dit jaar. In januari zette de nummer 16 van de wereld een punt achter haar zevenjarige samenwerking met David Kotyza. Sinds april werd ze begeleid door Cermak.