Djokovic profiteert alwéér van geblesseerde opponent en heeft nog maar twee volledige partijen gespeeld

7/09/16 - 09u33 Bron: ANP

Tenniskampioen Novak Djokovic heeft op de US Open het geluk echt wel aan zijn zijde. De Servische nummer één van de wereld heeft nog maar twee volleidge partijen gespeeld en toch staat hij al in de halve finales. Voor de derde keer op dit toernooi kreeg de 29-jarige titelverdediger een geblesseerde tegenstander tegenover zich.

Jo-Wilfried Tsonga gaf gisteravond na twee verloren sets op vanwege knieklachten. "Dit was het scenario waar ik vooraf op had gehoopt", zei Djokovic, die zelf ook allesbehalve topfit aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar was begonnen.



Polsblessure

De Serviër arriveerde bijna twee weken geleden met een polsblessure in New York. Het was voor Djokovic afwachten hoe het gewricht zich zou houden. Vooralsnog heeft hij zijn pols echter amper hoeven belasten. Nadat Djokovic in zijn eerste partij Jerzy Janowicz in vier sets had verslagen, kreeg hij een vrije doortocht naar de derde ronde omdat Jiri Vesely zich geblesseerd afmeldde. In die derde ronde gaf Michail Joezjny al na zes games op. Ook de Rus was geblesseerd geraakt. In ronde vier zette Djokovic de jonge Brit Kyle Edmund simpel opzij, waarna dinsdag op papier een zware opgave wachtte tegen Tsonga.



Bijna weer topfit

De nummer elf van de wereld kreeg tijdens de tweede set echter last van zijn linkerknie. Tsonga vroeg een medische time-out aan waarin hij zich liet behandelen, maar staakte de strijd toen hij ook de tweede set had verloren (3-6 2-6). "Het was onmogelijk om door te gaan'', zei de Fransman. Zo hoefde Djokovic zich opnieuw niet bovenmatig in te spannen om een ronde verder te komen. "Ik heb veel dagen vrij gehad, waarin mijn lichaam kon herstellen. Nu voel ik me bijna weer topfit.''



In de halve finale wacht een krachtmeting met een andere Fransman, Gaël Monfils. De rasatleet uit Parijs versloeg landgenoot Lucas Pouille met 6-4 6-3 6-3. Djokovic won de twaalf voorgaande ontmoetingen met Monfils allemaal.