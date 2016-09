Gael Monfils voorbij zijn landgenoot Lucas Pouille naar halve finales US Open

Thomas Lissens

6/09/16 Bron: Belga

© photo news.

Gael Monfils (ATP 12) heeft zich in New York voor de halve finales van de US Open geplaatst. In een Frans onderonsje versloeg hij Lucas Pouille (ATP 25) in 2 uur en 1 minuut met 6-4, 6-3 en 6-3.