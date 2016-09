Ana Ivanovic zet punt achter haar seizoen

Door: redactie

6/09/16 - 15u24 Bron: Belga

© ap.

Ana Ivanovic komt in 2016 niet meer in actie. De Servische ex-nummer 1 van de wereld wil een rustperiode inlassen om haar polsblessure helemaal te laten genezen.

"Gezien mijn steeds opspelende problemen aan de pols hebben de dokters mij aangeraden een periode van de courts weg te blijven, om te kunnen herstellen en weer volledig op krachten te komen", schrijft Ivanovic, nummer 31 op de ranking, dinsdag op haar Twitterpagina. "Verder heb ik een operatie aan mijn teen, die ik vorig jaar brak op de Australian Open, steeds uitgesteld. Ook dat probleem ga ik in de volgende weken aanpakken."



De 28-jarige Ivanovic, die op de US Open al in de eerste ronde verloor, geeft bijgevolg forfait voor de rest van het seizoen. "Ik mis jammer genoeg enkele van mijn favoriete toernooien in Japan en China. Maar ik moest deze moeilijke knoop doorhakken zodat ik volgend jaar weer pijnvrij kan spelen."

