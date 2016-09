David Goffin leidt Belgische selectie tegen Brazilië

Door: redactie

David Goffin is de kopman van de Belgische Davis Cupselectie voor de ontmoeting met Brazilië in de barrages om een plaats in de Wereldgroep.

De nummer 14 van de wereld krijgt Steve Darcis (ATP 106), Ruben Bemelmans (ATP 181) en Joris De Loore (ATP 219) naast zich. Het duel wordt van 16 tot 18 september in de Sleuyter Arena in Oostende gespeeld. De winnaar treedt in 2017 in de Wereldgroep aan, de verliezer gaat in zijn continentale zone van Wereldgroep I aan de slag.



"We hebben rekening gehouden met de ondergrond, de mogelijkheden voor het team tijdens deze ontmoeting, de resultaten van de laatste weken, de ervaring in Davis Cup, en de attitude van de spelers. Met David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans kan ik rekenen op drie spelers die ons land vorig jaar tot in de finale brachten", duidt kapitein Johan Van Herck zijn selectie, waarin geen plaats is voor Arthur De Greef (ATP 138) en Oostendenaar Kimmer Coppejans (ATP 152).



"David is bijzonder gemotiveerd en maakt na het voorbije topseizoen deel uit van de wereldtop. Steve, terug na een polsblessure, heeft op op het Challengercircuit en op de recente US Open bewezen dat hij zijn beste niveau opnieuw haalt. Ruben heeft in het verleden reeds getoond sterke resultaten te kunnen boeken op een snelle ondergrond. Gecombineerd met zijn ervaring in dubbel is zijn selectie logisch. Joris beschikt over de juiste wapens op een snelle hardcourt, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel. Deze ploeg geeft me trouwens meerdere opties in het dubbelspel."



De Braziliaanse selectie bestaat uit Thomaz Bellucci (ATP 65), Thiago Monteiro (ATP 98) en de dubbelspecialisten Marcelo Melo (ATP 3 in dubbel) en Bruno Soares (ATP 8 in dubbel).



"Rollen omdraaien"

"Met de Braziliaanse ploeg wacht ons een niet te onderschatten tegenstander. Met Bellucci en een dubbelteam dat tot de wereldtop behoort, beschikken ze over een heel sterke ploeg. Maar met de keuze voor hard court en de steun van de Belgische supporters moeten we het verschil kunnen maken en ons opnieuw plaatsen voor de Wereldgroep 2017. In Rio (op de Olympische Spelen, red) heeft Bellucci David kunnen kloppen dankzij het enthousiaste thuispubliek, nu is het tijd om de rollen om te draaien!", besluit een strijdvaardige Van Herck.



België, in 2015 nog verliezend finalist in de Davis Cup, ging begin maart in Luik met 2-3 onderuit tegen Kroatië en werd daardoor verwezen naar de barrages.