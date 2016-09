Belgen treffen Bellucci, Monteiro, Melo en Soares in Davis Cup

Door: redactie

Thomaz Bellucci (ATP 65), Thiago Monteiro (ATP 98) en de dubbelspecialisten Marcelo Melo (ATP 3 in dubbel) en Bruno Soares (ATP 8 in dubbel) vormen de Braziliaanse ploeg die het in het Davis Cup-duel tegen België zal opnemen in de barrages van de Wereldgroep tennis. De ontmoeting wordt van 16 tot en met 18 september afgewerkt in de Sleuyter Arena in Oostende.