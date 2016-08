Flipkens klimt stevig op WTA-ladder, Wickmayer blijft 38e voor US Open

Door: redactie

28/08/16 - 20u46 Bron: Belga

© belga.

Kirsten Flipkens is twaalf plaatsen gestegen op de WTA-ranking, die morgen zal verschijnen, en staat nu op de 56e plaats. De 30-jarige Flipkens heeft de stijging te danken aan haar kwartfinaleplaats op het toernooi van New Haven.

In de kwalificaties voor het toernooi van New Haven werd Kirsten Flipkens uitgeschakeld, maar dankzij het forfait van meerdere speelsters kwam ze toch als lucky-loser op de hoofdtabel. Daar maakte ze optimaal gebruik van. Pas in de kwartfinales moest ze het onderspit delven voor de Poolse Agnieszka Radwanska.



Yanina Wickmayer blijft met haar 38e plaats wel nog altijd de hoogst geklasseerde Belgische op de WTA-ranking.



Agnieszka Radwanska ging na haar overwinning tegen Kirsten Flipkens door op haar elan en kroonde zich uiteindelijk tot winnares in New Haven, haar negentiende WTA-titel. Daardoor behoudt ze haar vierde plaats op de ranking en kruipt ze ook wat dichter naar de derde plaats van de Spaanse Garbine Muguruza. De Amerikaanse Serena Williams staat nog altijd aan de leiding, voor de Duitse Angelique Kerber.



Elina Svitolina, de verliezende finaliste in New Haven, wint vier plaatsen en maakt zo haar intrede in de top twintig. De poulain van Justine Henin staat nu op de negentiende plaats.



Aan Belgische zijde blijft Alison Van Uytvanck op de 112e plaats staan en wint Elise Mertens één plaatsje als 137e van de wereld. Mertens wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hooftabel van het US Open, Van Uytvanck werd als lucky-loser opgevist.