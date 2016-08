Door: redactie

28/08/16 - 12u27 Bron: Belga

© belga.

Greet Minnen (WTA 289) heeft naast de toernooiwinst gegrepen op het ITF-toernooi in het Japanse Tsukuba (hard/25.000 dollar).

Het vijfde reekshoofd ging in de finale in twee sets onderuit tegen de Thaise Peangtarn Plipuech (WTA 324), het zesde reekshoofd: 6-4 en 6-0 na 1 uur en 8 minuten.



Voor de negentienjarige Minnen was het de derde finale op het ITF-circuit, waarvan ze er eentje kon winnen. In juni was ze de beste in het Egyptische Sharm El Sheikh.