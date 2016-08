Agnieszka Radwanska houdt geslaagde generale repetitie voor US Open

Door: redactie

De 27-jarige Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-4) heeft het met 761.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van New Haven (Connecticut) gewonnen. In de finale van het laatste voorbereidingstoernooi op het US Open nam ze in 1 uur en 36 minuten met 6-1 en 7-6 (7/3) de maat van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-23).