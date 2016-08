Spaans onderonsje in mannenfinale Winston-Salem

Door: redactie

De Spanjaarden Roberto Bautista-Agut (ATP 17) en Pablo Carreno Busta (ATP 49) spelen vandaag de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hard/639.255 dollar).

De 28-jarige Bautista-Agut, tweede reekshoofd op het hardcourt in North Carolina, nam in 2 uur en 10 minuten met 7-5, 6-7 (2/7) en 6-2 de maat van de Serviër Victor Troicki (ATP 35). Voor de Spanjaard wordt het de derde ATP-finale van het jaar. Eerder was hij in Auckland en Sofia al de sterkste. Op zijn erelijst staan in totaal vier titels.



Als hij er daar vijf titels van wil maken, moet hij in de finale wel voorbij zijn landgenoot Pablo Carreno Busta zien te geraken. Carreno Busta was in zijn halve finale in twee sets te sterk voor de Australiër John Millman (ATP 81): 6-4 en 7-6 (7/5). Voor Millman was het de eerste halve finale op een ATP-toernooi in zijn carrière.



De 25-jarige Carreno Busta mag in de finale op jacht naar zijn eerste ATP-titel.