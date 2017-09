Timothy Dupont trekt naar Wanty-Groupe Gobert- Frederik Frison blijft twee jaar langer bij Lotto-Soudal

Bewerkt door: XC

Timothy Dupont (29) ruilt Veranda's Willems-Crelan voor Wanty-Groupe Gobert. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de Belgische procontinentale ploeg. Dat meldt het team in een persbericht.

Lotto-Soudal heeft de samenwerking met Frederik Frison met twee jaar verlengd, tot eind 2019. Dat maakte het team van de Nationale Loterij vandaag bekend. De 25-jarige Frison kende dit jaar - in zijn tweede profjaar - een pechseizoen. In mei kwam hij zwaar ten val in de Vierdaagse van Duinkerke en brak hij onder meer zijn bekken. Frison werkte toe naar een comeback in de zomer, maar kreeg toen klierkoorts. De zoon van sportdirecteur Herman Frison trad daardoor niet meer in competitie dit seizoen. Sinds een tweetal weken zit hij wel opnieuw op de fiets. "Als je de lange periode waarin ik niet heb gefietst in rekening neemt, valt het gevoel op training goed mee", legde Frederik Frison uit. "Ik werk momenteel trainingstochtjes af van twee uur en wissel nog voldoende af met rustdagen. Ik ben wel niet meer vermoeid, het gaat dus de goede kant op. Het is echt een verademing dat ik opnieuw kan trainen. Het was mentaal een domper dat de klierkoorts me van een comeback hield, maar ik heb het kunnen relativeren. Ik kijk volop uit naar volgend seizoen. Deze contractverlenging van twee jaar doet deugd. De ploeg weet dat ik me altijd inzet en dat wordt beloond." "Volgend jaar wil ik opnieuw een stap vooruit zetten", vervolgde Frison. "Ik weet dat ik mijn job goed doe, maar ik kan uiteraard nog groeien in de rol van helper. Als renner kan ik nog completer worden en daar wil ik volgend seizoen aan werken. Ik hoop ook een grote wielerronde te mogen rijden, dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling."

"Vorig jaar stond ik al dicht bij Wanty-Groupe Gobert. Het is een mooie ploeg, die fraaie kansen heeft om opnieuw de Tour de France te betwisten", aldus Dupont die het voorbije seizoen slechts een schim was van de zegekoning van vorig jaar en tijdens de BinckBank Tour zelfs door zijn team naar huis werd gestuurd wegens een dispuut. "Bovendien ken ik het merendeel van de renners in de ploeg. Ik kom goed overeen met een aantal Belgen, en specifiek met Guillaume Van Keirsbulck, mijn trainingspartner en beste vriend."



"Het zal moeilijk worden om 2016 te evenaren, maar ik wil zeker verschillende koersen winnen", gaat hij verder. "Ik heb mijn snelheid niet verloren, dat bewees ik nog in Leuven. Ik heb een gecompliceerd jaar achter de rug, met talrijke problemen. Soms zat ik geïsoleerd in de finale, maar kon toch nog twee wedstrijden winnen. Ik wil tonen dat ik nog capabel ben om op het hoogste niveau te scoren. Ik hoop dat ik in staat ben om een aantal voorjaarsklassiekers te betwisten. Wedstrijden als Gent-Wevelgem kan ik winnen in gunstige omstandigheden. In bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen wil ik me graag ten dienste stellen van de ploeg. Bovendien krijg ik een contract van twee jaar. Dat is een teken van vertrouwen en neemt een beetje druk weg."



"Het was belangrijk voor onze ploeg om een spurter met klasse te vinden na het vertrek van Kenny Dehaes", zegt algemeen manager Jean-François Bourlar. "Een jaar geleden onderhandelden we al met Timothy. Na dit moeilijke seizoen heeft Nick Nuyens hem de kans gegeven om van ploeg te wisselen om zijn carrière een nieuwe wending te geven en met hem enkele mooie overwinningen te pakken."



Het gaat om de derde transfer bij de Waalse ploeg na eerder Odd Christian Eiking en Boris Vallée te hebben aangetrokken.