Peter Sagan wil zich gewoon amuseren: "Waarom is iedereen zo serieus over het WK?"

Marc Ghyselinck in Noorwegen

23/09/17 - 13u13

© afp.

Nieuwe race, altijd weer dezelfde vragen. Over zijn conditie, zijn plan, zijn tegenstanders, het parcours. Voor het antwoord verwees Peter Sagan naar zondagavond ergens rond een uur of zes, wanneer een WK van 267 kilometer en zeven uur koersen eindelijk een winnaar zal hebben opgeleverd. Niet eerder weet hij of hij voor de derde keer op rij wereldkampioen gaat worden.

Er was dan toch een nieuwtje. Dat hij vorige week, na de GP's van Quebec en Montréal ziek was, was geen verzinsel om de rest te misleiden. Hij heeft drie dagen zijn koersvelo niet aangeraakt en daarna pas begon hij lichtjes te trainen, zei Peter Sagan. "Neen, als je ziek bent geweest start je niet in de beste vorm."

Sagan hield persconferentie in het Alver Hotel in Alversund, zo'n halfuur rijden van Bergen. Hij sprak om 11 uur, een normaal uur. Niet zoals de Belgen die een hele week persconferentie hielden om half negen 's morgens of om negen uur 's avonds. In een normale omgeving met geiten en schapen, verborgen tussen Noorse fjorden en ver weg van de artificiële WK-drukte die er al een hele week in Bergen heerst. En hij gaf normale antwoorden. Zoals op de vraag wat hij nu verkiest zondag, zon of regen? Sagan: "Zon natuurlijk. Wie wil er nu 270 kilometer in de regen rijden?"

En verder leverde het tochtje door het hoofd van Peter Sagan weinig verrassingen op. "Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff rijden een thuisrace, zijn zullen erg gemotiveerd zijn", voorspelt hij. Dat ze niet goed overeenkomen? "Dat is hun probleem en niet het mijne." © reuters.

Tom Dumoulin, de nieuwe wereldkampioen tijdrijden, kreeg een speciale vermelding van Peter Sagan. "Ik keek naar zijn race en ik dacht, dit is niet serieus. Het was droog bij de start, het regende in de tweede helft van de tijdrit. Niet iedereen kon in dezelfde omstandigheden rijden. Maar Dumoulin heeft getoond dat hij de sterkste is."

Andere tegenstanders? Sagan pikte de usual suspects eruit die iedereen wel kan verzinnen: "Greg Van Avermaet, Matthews, Kwiatkowski. Het zijn de renners die we allemaal kennen."

© photo news. Kwiatkowski droomt naar verluidt van een Milaan-Sanremo scenario waarbij hij met Sagan voorop geraakt om de Slowaak dan te kloppen in de sprint. Sagan: "Ik dacht het niet. Kijk, ik denk niet aan scenario's. Het is een koers van 267 kilometer, er is veel mogelijk. Ik verwacht niets, ik koers volgens de ingeving van het moment. Ik ken het parcours niet. Dat Boasson het parcours dertig keer heeft verkend? Tja, dat zal morgen in het peloton toch weer helemaal anders zijn."

Peter Sagan zat er ontspannen bij. Rechts van hem zijn broer Juraj, links Michael Kolár. Vrienden onder elkaar. Eric Baska, Marek Canecky en Patrik Tybor maken het support team van Sagan compleet. "Dat is een ploeg van zes in plaats van drie, zoals vorig jaar. Dat is al beter", zei Sagan.

Ze houden de goede luim erin. Druk? Peter Sagan: "Waarom is iedereen zo serieus over dit WK? Ze zeggen dat ik geschiedenis kan schrijven als ik drie keer op rij wereldkampioen word. Ik houd er niet van om in deze termen te spreken. Het is zoals in 2016. Ik heb niets te verliezen. Ik ben hier om mij te amuseren."

Echtgenote Katarina Smolkova is alvast thuis gebleven, in Monaco. "Ze is nu in haar achtste maand van de zwangerschap. Het is beter voor haar om hier niet te zijn."