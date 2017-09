Horrorcrash met volgwagen in hoofdrol werpt schaduw over WK U23, slachtoffer "loopt meerdere breuken op"

TLB

22/09/17

video De Fin Joni Kanerva is in de finale van het WK voor beloften zwaar onderuit gegaan. Kanerva werd tegen de grond gewerkt door een volgwagen die van zijn lijn afweek, schoof meters over het asfalt, belandde in de naderhekken en bleef dan een tijdlang roerloos op de grond liggen.