Volgend jaar ook gele en rode kaarten in de koers

Door: Marc Ghyselinck

22/09/17 - 12u58

De UCI wil vermijden dat manifeste inbreuken onbestraft blijven, zoals bij dit beeld: renners rijden op het voetpad. © Screenshot.

Een juryvoorzitter in een wielerkoers die een gele of een rode kaart trekt, vanaf volgend jaar kan het. De internationale wielerunie (UCI) werkt momenteel een regeling uit om renners en/of ploegleiders te sanctioneren tijdens de koers, wanneer die zich niet aan de reglementen houden.

"Voor belangrijke wedstrijden zal een speciaal daarvoor aangeduide commissaris van de UCI de wedstrijd op televisie volgen", zegt Tom Van Damme van de Belgische wielerbond. "Tijdens de wedstrijd gebeuren er dingen die niet geoorloofd zijn, en die niet altijd worden opgemerkt door de jury, die de wedstrijd uit de wagen volgt. De UCI-commissaris die de wedstrijd op tv volgt, staat in directe verbinding met de juryvoorzitter in de auto. Wat niet geoorloofd is, wordt meteen gemeld en dan kan de juryvoorzitter ingrijpen."



Conform het voetbal, denkt ook de UCI aan een systeem met kaarten. Van Damme: "We kunnen een gele kaart geven als waarschuwing of een rode kaart voor een directe uitsluiting. Het systeem moet nog worden uitgewerkt, het kan ook zijn dat we witte of zwarte kaarten tonen. Dat is nog niet duidelijk."



De UCI wil vermijden dat manifeste inbreuken onbestraft blijven. "In het voorjaar reden renners op het voetpad terwijl er een barrage was. Elke televisiekijker kon het zien, maar de commissarissen zaten vast in de auto en waren dus niet op de hoogte van de inbreuk. Dat zal in de toekomst niet meer gebeuren."