Jolien D'hoore verlaat Wiggle-High5 en tekent contract bij Orica-Scott

Jolien D'hoore rijdt volgend seizoen in dienst van Orica-Scott. De 27-jarige viervoudig Belgische kampioene op de weg tekende een contract voor 2018 bij de Australische ploeg en verlaat zo Wiggle-High5 na drie seizoenen.

"Orica-Scott heeft een goede mix van jonge en meer ervaren rensters", aldus D'hoore over haar nieuwe werkgever. "Ik ken al enkele van mijn toekomstige ploegmaats en ik kijk ernaar uit om samen met hen te racen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."



"Ik zal me vooral focussen op het klassieke voorjaar. Voor die wedstrijden beschikt Orica-Scott over een sterke kern en dus ben ik wel benieuwd naar wat we zullen kunnen tonen. Ik heb voor Orica gekozen omdat er heel professioneel wordt gewerkt. Alles is er goed georganiseerd en zowel de ploegleiding als de rensters zijn erg gemotiveerd. Ik kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten."



D'hoore heeft er al een uitstekend seizoen opzitten. Naast de Belgische titel op de weg won ze ook onder meer ritten in de OVO Energy Women's Tour, de Giro Rosa, de Lotto Belgium Tour en de Ronde van Noorwegen. Samen met Lotte Kopecky won D'hoore in april ook goud op het WK ploegkoers in Hongkong.