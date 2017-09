De nieuwe voorzitter van de UCI is bekend en het is een Fransman - Belgen merken dat wegrit WK 9 kilometer korter is - Flanders Classic pakt uit met nieuwe wedstrijd

Door: redactie

Lappartient verplettert Cookson Met een verpletterende meerderheid van 37 stemmen tegen 8 is de Fransman David Lappartient (44) verkozen tot de nieuwe voorzitter van de UCI. Lappartient was de uitdager van Cookson, die vier jaar geleden na een bewogen verkiezing in Firenze aan de macht kwam. Lappartient zei dat hij vanaf dinsdag zijn mandaat in Aigle al opneemt.



In hun verkiezingsspeech deze voormiddag in het Radisson Blu Royal Hotel van Bergen maakte geen van beide kandidaten een overtuigende indruk. Cookson prees zichzelf als de president die het wielrennen sinds zijn verkiezing in 2013 uit de schandaalsfeer van doping en wantrouwen heeft gehaald. Lappartient, nu burgemeester van Sarzeau (8000 inwoners), noemde de strijd tegen doping, mechanische fraude en manipulatie van weddenschappen bij zijn belangrijkste agendapunten. Het resultaat van de stemming (45 afgevaardigden konden hun stem uitbrengen) heeft veel weg van een afrekening van de UCI-leden met hun scheidende voorzitter. (MG)



"Strijd tegen mechanische doping prioriteit der prioriteiten"



"Er zijn verschillende prioriteiten", deed Lappartient vandaag zijn plannen uit de doeke. "Maar de mechanische doping vormt de prioriteit der prioriteiten. De UCI moet zichzelf hierin een voorbeeldige houding aanmeten. We moeten zeker weten dat er niet gesjoemeld wordt, want renners die voor hun sport leven verdienen het niet dat er roddels circuleren over elektrische fietsen." Voorts beloofde de Fransman onder meer dat hij de mediabelangstelling voor het vrouwenwielrennen wil verhogen.



Cookson ging voor een tweede termijn, maar werd niet herkozen. De 66-jarige Brit stond sinds 2013 aan het hoofd van de UCI, maar kon in deze periode niet helemaal overtuigen. Zo was Tony Martin gisteren nog scherp voor Cookson, die hij verweet "niets te doen voor de veiligheid in het peloton en ons tegen de muur te laten aanlopen." © photo news.

Wegrit korter De Belgische renners merkten de voorbije dagen dat er iets niet klopt met het aangekondigde totale aantal kilometers op het WK. Als ze alle afstanden optelden, kwamen ze nooit aan de 276,5 kilometer die in het roadbook vermeld staan. Navraag bij de organisatie leert dat het WK inderdaad 9 kilometer korter is. "Sinds de kaarten werden gedrukt, zijn er nog een aantal kleine zaken veranderd", klinkt de uitleg. "In de eerste telling is foutief ook de neutrale start meegeteld." Voor de duidelijkheid: het WK is straks 267,5 kilometer lang. (BA) Van Avermaet met Keukeleire op pad in Noorwegen. © photo news.

BMC trekt Gerrans aan Simon Gerrans zal volgend jaar voor BMC koersen. Dat heeft Jim Ochowicz, algemeen manager van het team, bekendgemaakt. De 37-jarige Australiër, die overkomt van Orica-Scott, moet met zijn ervaring kopmannen Greg Van Avermaet en Richie Porte bijstaan. "We denken dat Simon van het begin tot het einde van het seizoen een belangrijke rol kan spelen", reageerde Ochowicz over de veelzijdige Australiër. "Zijn ervaring zal een belangrijke troef vormen voor ons team. We zijn zeer tevreden met zijn komst."



"Ik kijk uit naar de rol die ik krijg bij BMC", verklaarde Gerrans. "In de laatste periode van mijn carrière zie ik mezelf vooral als wegkapitein die zijn ervaring overdraagt. Maar indien nodig zal ik er ook nog staan als kopman." Gerrans heeft op zijn erelijst onder meer Milaan-Sanremo (2012) en Luik-Bastenaken-Luik (2014) staan en etappezeges in de Giro, Tour de France en Vuelta. Ook won hij al vier keer de Tour Down Under. © TDW.

LottoNL-Jumbo strikt Nederlander Danny van Poppel Wielrenner Danny van Poppel verhuist van Team Sky naar LottoNL-Jumbo. De 24-jarige sprinter rijdt de komende twee jaar voor de Nederlandse formatie uit de UCI WorldTour. De zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel boekte vorige maand na een reeks ereplaatsen een etappezege in de Ronde van Polen. Van Poppel is bezig aan zijn tweede jaar bij de Britse topploeg Sky, waar hij ook kon blijven. De 24-jarige Nederlander kiest echter voor een overstap naar LottoNL-Jumbo, waar hij naast zijn landgenoot Dylan Groenewegen de tweede sprinter wordt. "Hoe de ploeg bezig is met het sprinten spreekt mij erg aan", zei Van Poppel donderdag. "Dat is mijn hoofddoel, hoewel ik ook erg uitkijk naar de klassiekers."



Van Poppel doet zondag mee aan de wegwedstrijd op de WK in het Noorse Bergen. Bondscoach Thorwald Veneberg riep hem op als vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle.

Tom Van Damme opnieuw verkozen in Management Committee De Belg Tom Van Damme is herverkozen als lid van het Management Committee van de UCI. In dat comité was Van Damme al voorzitter van de Wegcommissie. De naam van Van Damme kwam als zesde uit de bus; er is plaats voor acht leden in dat comité. Van Damme kreeg 36 stemmen. (MG) Tom Van Damme. © belga.