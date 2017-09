Belgen merken dat wegrit WK 9 kilometer korter is, Naesen wil oorlog maken - BMC versterkt zich met ervaren Australiër Simon Gerrans

Door: redactie

Oliver Naesen wil oorlog maken In het Belgische teamhotel was het gisteravond de beurt aan Oliver Naesen en Jasper Stuyven om een praatje te slaan met de pers. De Belgische kampioen schikt zich in een rol van schaduwkopman.

Het gaat snel voor Oliver Naesen. Vorig jaar was hij dolblij en fier op zijn eerste selectie bij de Belgische profs voor het WK en kreeg hij de rol van superknecht. Een taak die hij perfect volbracht in de hete sauna van Doha waar Tom Boonen naar brons sprintte en Peter Sagan zijn tweede wereldtitel veroverde. Deze keer is hij schaduwkopman samen met Stuyven. "Onze kopmannen zijn Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert", zei hij, "dat is heel duidelijk. Iedereen van de ploeg weet dat zij de leiders zijn. Het is aan ons team om hen zo fris mogelijk de finale in te leiden en dan moeten zij hun ding kunnen doen op het einde."



Dat is het ideale scenario. "Maar stel, heel stel, dat er een ander scenario zich voordoet", aldus Naesen, "dat Phil of Greg niet vooraan zijn of dat ze de benen niet hebben, dan kan ik mijn kans gaan. Ik ben de joker van dit team. Stuyven is de man die zal sprinten. Hij mag meer een afwachtende houding aannemen. Ik moet eigenlijk mee oorlog maken of brandjes blussen in de laatste ronden. De tactiek is simpel: we moeten het de andere ploegen zo lastig mogelijk maken, er voor zorgen dat er telkens een mannetje mee is van ons in een gevaarlijke ontsnapping, anderen aan het werk zetten. Chaos creëren, we hebben de meeste kans op winst na een chaotische koers. We zijn één van de sterkste ploegen en dat is een troef die we moeten uitbuiten, we moeten renners zoals Michael Matthews, de Italiaanse ploeg, Sagan en de andere favorieten afmatten."



Naesen verkende het parcours samen met de Belgische selectie eind april. Na afloop was hij een beetje teleurgesteld en vond hij het "toch niet zo lastig als voorspeld en vrij gemakkelijk". Nu komt hij een beetje op die mening terug. "Ik hoor van iedereen die het parcours de voorbije dagen gezien heeft dat het toch best wel lastig is" stelde hij. "Misschien heb ik toch geen gelijk. Die opeenvolging van hellingen zal het best zwaar maken. Ik schat dat we tussen de 3000 en 3500 hoogtemeters zullen hebben op het eind van de dag. Dat zal je toch voelen in de benen, mede ook door de lange afstand, 267,5 km. En een beetje regen daar zijn we wel mee gebaat. Het zou een bondgenoot van ons kunnen zijn. Het maakt de koers nog lastiger. Het is ook echt een stadsparcours, met veel draaien en keren op het einde, sprinten na elke bocht. Je moet ook zeer alert koersen en het wordt helemaal anders dan in Doha waar zich eigenlijk slechts één scenario kon ontwikkelen. Nu kunnen zich 1001 dingen voordoen."