Het WK tijdrijden had even meer weg van het WK rugby

TLB

20/09/17 - 19u40

© rv.

video Heel wat Deense fans waren vandaag afgezakt naar Bergen voor het WK tijdrijden. Vooral op de zware slothelling, de Mount Fløyen, was het op de koppen lopen. Om de orde te handhaven, hadden er ook enkele Deense agenten postgevat en dat heeft één fan geweten. De man (in onderstaande video met rode jas, red.) probeerde even achter Tony Martin te lopen, maar dat was zonder twee kleerkasten gerekend. Of hoe het WK tijdrijden even meer leek op het WK rugby...