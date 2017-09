Tony Martin scherp voor UCI-voorzitter Cookson - Maxime Monfort en Jelle Vanendert verlengen contract bij Lotto Soudal

Bewerkt door Glenn Van Snick

20/09/17 - 15u03 Bron: Belga

© photo news.

Morgen zal de Internationale Wielerunie (UCI) in de marge van het WK wielrennen in het Noorse Bergen een nieuwe voorzitter kiezen. Tony Martin spaart zijn kritiek op de huidige bestuursleden daags voordien niet. "Ik heb het gevoel vandaag.

Martin vindt dat er de laatste jaren, ondanks verschillende suggesties van de renners zelf, op het gebied van de veiligheid weinig tot geen vooruitgang is geboekt. Vooral UCI-baas Brian Cookson moet het hierbij ontgelden. "Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben over zijn termijn", gaf de Duitser toe. "Hij heeft helemaal niets gedaan om de veiligheid in het peloton te verbeteren. Het lijkt dat hij zomaar wat doet."



"Ook de verschillende wereldrankings zijn een chaos", vervolgde Martin. "Het puntensysteem kan veel transparanter. Daardoor hebben maar weinig renners er interesse voor. Ze houden zich liever met andere zaken bezig."



De voorzittersverkiezing staat donderdag op de agenda. Cookson, die voor een tweede termijn als wielerbaas gaat, heeft als uitdager de Fransman David Lappartient. Lees ook Belgen noemen hun favorieten voor het WK (en daar zit geen landgenoot bij)

Italiaan Fabio Felline moet wegens infectie einde maken aan seizoen Fabio Felline moet een kruis maken over de rest van het seizoen. Dat heeft zijn team Trek-Segafredo vandaag bekendgemaakt. De 27-jarige Italiaan is nog niet volledig hersteld van een infectie die hem ook al deed opgeven in de Ronde van Frankrijk.



Felline moest de Tour na acht ritten staken wegens maag- en darmklachten, die veroorzaakt werden door de infectieziekte toxoplasmose. Een rustperiode leek beterschap te brengen, maar bij het hervatten van de trainingen bleek dat Felline nog niet volledig hersteld was.



"Ik wilde graag mijn goede resultaten van het begin van het seizoen bevestigen", verklaarde Felline, "maar mijn lichaam heeft er helaas anders over beslist. Ik zal nu voldoende rust nemen en focus me op 2018. Ik zal sterker terugkomen na deze tegenvaller."



Felline zette dit jaar onder meer de Trofeo Laigueglia en de Proloog in de Ronde van Romandië op zijn naam. In 2016 won hij het puntenklassement in de Ronde van Spanje. © photo news.