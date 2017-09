Krijgen we meer spanning in de grote rondes? Froome moet het volgend seizoen met mannetje minder stellen

Door: redactie

19/09/17 - 20u23

Het management van de Internationale Wielerunie UCI heeft op een zitting in het Noorse Bergen, waar ook het WK wielrennen plaatsvindt, beslist de grootte van het peloton te beperken tot maximaal 176 renners. Dat meldt de UCI op haar website.

In alle wedstrijden op de UCI-kalender van de mannen mogen ploegen vanaf volgend seizoen slechts zeven renners opstellen. Voor de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) zullen de teams uit acht coureurs bestaan. Ook het peloton bij de vrouwen moet inkrimpen. Tijdens eendagswedstrijden op de UCI Women's WorldTour komen de vrouwenteams met zes rensters aan het vertrek. In rittenkoersen mag een zevende opgesteld worden.



De UCI meent dat de kans op valpartijen in een peloton met minder renners kleiner is, waardoor de veiligheid voor de renners, begeleiders en toeschouwers beter gegarandeerd kan worden. Bovendien is het voor ploegen lastiger om wedstrijden met een renner minder volledig te controleren. In juni kondigde de UCI de inkrimping van de wielerploegen al aan, nadat de AIOCC, die de organsiatoren van de belangrijkste koersen verenigt, eind 2016 een eerste aanzet had gegeven.



Het UCI-management kende het WK baanwielrennen van 2019 toe aan de Poolse stad Pruszkow. Het WK veldrijden van 2020 zal dan weer in het Zwitserse Dübendorf plaatsvinden.