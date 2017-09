Iljo Keisse (Quick-Step Floors) wint Textielprijs van Vichte

Door: redactie

19/09/17 - 19u56

Iljo Keisse. © belga.

De 34-jarige Iljo Keisse heeft de Textielprijs, een kermiskoers over 175 kilometer in het West-Vlaamse Vichte, gewonnen. De Gentenaar haalde het na een sprint met dertien voor Nikolas Maes en de Nederlander Jan-Willem van Schip. Keisse won eerder al in 2007 en 2008 de Textielprijs van Vichte en volgt zijn teamgenoot Julien Vermote op als eindlaureaat.