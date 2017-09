Roy Curvers fietst nog één jaar voor Sunweb

Door: redactie

19/09/17 - 14u30 Bron: Belga

© photo news.

De Nederlandse wielrenner Roy Curvers rijdt ook volgend seizoen voor Team Sunweb. De wegkapitein zwaait na 2018 af en treedt dan toe tot de technische staf van de wielerploeg, meldt Sunweb.



De 37-jarige Curvers rijdt al sinds 2008 voor de profploeg (toen nog Skil-Shimano) en groeide in de loop der jaren uit tot een van de aanvoerders van de ploeg en een belangrijke schakel in de 'trein' voor de massasprint.



"Een renner van mijn leeftijd moet nadenken over zijn toekomst na het wielrennen en ik ben blij dat ik de kans en het vertrouwen krijg me verder te ontwikkelen bij de ploeg na mijn actieve loopbaan. Die zekerheid geeft rust en motiveert me nog een jaar volledig op het wielrennen te focussen", aldus Curvers.