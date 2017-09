Joeri De Knop

18/09/17 - 23u00

© photo news.

Zaterdag verdedigen Jolien D'Hoore en Ann-Sophie Duyck de Belgische eer tijdens de WK-wegrit. Hoog tijd dus voor een uitgebreid interview met de leading ladies van het Belgische dameswielrennen. Morgen in Het Laatste Nieuws praten 's lands twee beste wielrensters over de opmars van het dameswielrennen en over hun leven op en naast de fiets. "Het is niet omdat we profrensters zijn dat we het huishouden niet kunnen doen."