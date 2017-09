Lotto-Soudal maakt komst Campenaerts officieel bekend

Bewerkt door: XC

18/09/17 - 18u56 Bron: Belga

© photo_news.

Lotto-Soudal heeft vandaag de komst van Victor Campenaerts bekendgemaakt. De Europees kampioen tijdrijden komt over van LottoNL-Jumbo en tekende een contract voor twee seizoenen.

Sportief manager Marc Sergeant toonde zich tevreden met het aantrekken van Campenaerts. "Sinds Victor prof is geworden, heeft hij een gestage progressie geboekt. Hij werd elk seizoen beter. Victor is een getalenteerd tijdrijder. Hij heeft de voorbije jaren veel aan deze discipline gewerkt en daar kan hij nu de vruchten van plukken: zie zijn Europese titel. Victor is ook klaar om rittenkoersen van een week of minder te winnen, waarin een tijdrit een belangrijke rol speelt in het bepalen van het eindklassement, zoals in de voorbije Ronde van Groot-Brittannië waar hij vierde werd. Victor straalt in het algemeen een grote gedrevenheid uit. Ik ben ervan overtuigd dat hij een aanwinst zal zijn voor onze ploeg in een discipline waarin we op dit moment niemand hebben die erbovenuit steekt."



Ook Campenaerts zelf was opgetogen met zijn transfer. "Toen ik na 2013 kon doorstromen naar de profs raadde Kurt Van de Wouwer (sportief verantwoordelijke Lotto-Soudal U23) mij aan om naar Topsport Vlaanderen-Baloise te gaan, omdat ik binnen de schoot van die ploeg de nodige ruimte zou krijgen om rustig door te groeien. Dat is de juiste keuze gebleken en ik ben Kurt zeer dankbaar voor die goede raad. Ik heb de voorbije jaren aan mijn tijdrit kunnen blijven werken en nu kan ik met een aantal mooie adelbrieven terugkeren naar de ploeg."



"Mijn contract bij LottoNL-Jumbo liep na dit seizoen ten einde en toen Lotto-Soudal interesse toonde om mij naar de ploeg te halen, heb ik niet lang getwijfeld", ging Campenaerts verder. "Ik ben blij om als Belgische renner opnieuw in eigen land te rijden, al ben ik heel dankbaar voor de tijd bij LottoNL-Jumbo. Ik zal bij Lotto Soudal een aantal bekende gezichten tegenkomen, waaronder Tiesj Benoot met wie ik bij de belofteploeg nog heb samen gereden."



"Nu wil ik als prof tijdritten winnen voor Lotto-Soudal en scoren in het algemeen klassement in rondes van een week zoals de BinckBank Tour, Ronde van België en Ronde van Groot-Brittannië; rittenkoersen waar je met een goede tijdrit al een belangrijke basis kan leggen voor het eindklassement. En uiteraard mik ik op de tijdrittitels. Ik hoop de ploeg ook te inspireren op het vlak van ploegentijdritten. Met renners als Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt en Tim Wellens beschikt de ploeg op dat vlak zeker over heel wat potentieel en ik wil graag de ervaring die ik de voorbije jaren heb opgedaan in het tijdrijden delen."



Campenaerts werd in 2014 prof bij Topsport Vlaanderen. In 2016 maakte hij de overstap naar LottoNL-Jumbo, dat hij nu verlaat voor Lotto-Soudal. Naast de Europese titel in het tijdrijden won Campenaerts dit jaar ook een tijdrit in de Ruta del Sol. Vorig jaar kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden.