Wouter Wippert ruilt Cannondale voor Roompot

18/09/17

Wouter Wippert rijdt volgend seizoen in het oranje tricot van Roompot-Nederlandse Loterij. De 27-jarige Nederlander ondertekende een contract voor één jaar bij de procontinentale ploeg van teammanager Michael Zijlaard. Wippert komt over van de Amerikaanse WorldTour-formatie Cannondale-Drapac.

Wippert greep zowel dit jaar als vorig seizoen net naast de Nederlandse titel. De sprinter moest op het NK twee keer genoegen nemen met zilver. Hij won onlangs wel twee etappes in de Ronde van Alberta, zijn eerste zeges in dienst van Cannondale.



"Volgend seizoen wil ik nog vaker om overwinningen kunnen sprinten. Mijn keuze voor Roompot-Nederlandse Loterij is daarom een zeer bewuste", aldus Wippert.



De Nederlander boekte in Australische dienst bij het procontinentale Drapac heel wat zeges en verdiende daarmee eind 2015 een contract bij Cannondale.