Wippert ruilt Cannondale voor Roompot, Van Baarle naar Team Sky

18/09/17 - 13u55 Bron: ANP

Wouter Wippert. © anp.

Wouter Wippert rijdt volgend seizoen in het oranje tricot van Roompot-Nederlandse Loterij. De 27-jarige Nederlander ondertekende een contract voor één jaar bij de procontinentale ploeg van teammanager Michael Zijlaard. Wippert komt over van de Amerikaanse WorldTour-formatie Cannondale-Drapac.

Van Baarle naar ploeg van Froome

Dylan van Baarle sluit volgend jaar aan bij Team Sky, de ploeg van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. De 25-jarige Nederlander mag zich vooral richten op de voorjaarsklassiekers en kleine ronden. Hij komt over van Cannondale-Drapac, het team van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck. Van Baarle reed een sterk voorjaar met als uitschieter zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, naast een achtste stek in Dwars door Vlaanderen en een negende plaats in de E3 Harelbeke.



De Britse topploeg ziet in hem een welkome versterking. "Hij is een renner die de aanval niet schuwt en ervoor gaat. Hij kan zich bij ons verder ontwikkelen", aldus ploegleider Servais Knaven. "Dit is de beste stap die ik kan maken in mijn carrière, ik ben heel blij dat ik de komende twee jaar voor Sky fiets, waarschijnlijk de beste ploeg uit het peloton", laat Van Baarle weten. "Ik hoop volgend jaar goed te presteren in de voorjaarsklassiekers, maar wil me ook laten zien in de kleine etappekoersen. Ik heb een goede tijdrit in de benen, dus wil echt als doel stellen dat ik me ontwikkel als allrounder. Hoofddoel is het podium in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix."