Ronde van Italië 2018 begint met tijdrit in Jeruzalem - Wippert ruilt Cannondale voor Roompot

De volgende Ronde van Italië gaat op 4 mei 2018 van start met een individuele tijdrit in Jeruzalem. Dat hebben de organisatoren vandaag officieel bevestigd. Eerder raakte al bekend dat de 101e editie in Israël zou beginnen. Het wordt de eerste keer dat een grote wielerronde (Giro, Tour, Vuelta) buiten Europa start.



De Giro wordt op gang geschoten met een individuele tijdrit over 10,1 kilometer in Jeruzalem, waar vandaag een persconferentie plaatsvond. Tijdens de tijdrit zullen de renners onder meer de oude stad en het parlement (Knesset) passeren.



Ook de tweede en de derde etappe worden in Israël gereden, met telkens kansen voor sprinters. De tweede rit is vlak en gaat over 167 kilometer van Haifa naar Tel Aviv. Vervolgens dient zich een heuvelachtig parcours aan over 226 kilometer tussen Be'er Sheva en Eilat, via de Negev-woestijn. Daarna maakt het peloton de oversteek naar Italië.



Bij de start van de Giro volgend jaar zal Gino Bartali geëerd worden. De Italiaan, in 2000 overleden, won de Ronde van Italië drie keer (1936, 1937, 1946). Hij hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joden in Italië onderduiken.

Wouter Wippert rijdt volgend seizoen in het oranje tricot van Roompot-Nederlandse Loterij. De 27-jarige Nederlander ondertekende een contract voor één jaar bij de procontinentale ploeg van teammanager Michael Zijlaard. Wippert komt over van de Amerikaanse WorldTour-formatie Cannondale-Drapac.



Wippert greep zowel dit jaar als vorig seizoen net naast de Nederlandse titel. De sprinter moest op het NK twee keer genoegen nemen met zilver. Hij won onlangs wel twee etappes in de Ronde van Alberta, zijn eerste zeges in dienst van Cannondale.



"Volgend seizoen wil ik nog vaker om overwinningen kunnen sprinten. Mijn keuze voor Roompot-Nederlandse Loterij is daarom een zeer bewuste", aldus Wippert.



De Nederlander boekte in Australische dienst bij het procontinentale Drapac heel wat zeges en verdiende daarmee eind 2015 een contract bij Cannondale.