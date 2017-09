Onze man in Bergen ging WK-parcours al verkennen: "De Mount Fløyen is een echt beest"

Joeri De Knop in Noorwegen

17/09/17 - 14u05

Onze journalist Joeri De Knop op de top van Mount Fløyen. © rv.

video Zet u schrap voor Mount Fløyen, woensdag dé grote attractiepool in de finale van de WK-tijdrit voor profs. Een beest, waarop Froome, Dumoulin en co. ongetwijfeld het verschil zullen maken. "Het Bergen-equivalent van L'Alpe D'Huez", noemen ze het hier met enige zin voor overdrijving. Wij trokken alvast op verkenning.

3,4 kilometer lang, 316 meter hoog. Gemiddeld stijgingspercentage: 9,1%, met pieken boven de 10. O, wat gaat dit slopen na de relatief vlakke tot licht golvende 27,6 kilometer die eraan voorafgaan. De eerste hellende finish ooit van een WK tijdrijden wordt er een om nooit meer te vergeten. Aan de voet van de slotklim wordt een wisselzone voorzien, waar de renners kunnen switchen naar een fiets met kleinere versnellingen. Geen overbodige luxe. "Dit wordt één van de mooiste en meest spectaculaire aankomsten in de 24-jarige geschiedenis van de regenboogstrijd tegen de klok", weet Matthew Knight, voorzitter van de UCI-commissie wegwielrennen, nú al. Het eerste deel van Mount Fløyen, één van de zeven bergen die de stad omringen, geeft Knight meteen overschot van gelijk. Via de kasseien op Vetrlidsallmenningen loopt het vanuit het centrum van Bergen links van het fløibanenstation (kabelbaan) onder het spandoek van de 160-jarige verjaardag van het Fjeldetsbataljon stevig op. De weg kronkelt zich als een slang naar boven. Trapsgewijs, met pittige haarspeldbochten die korte stukjes klimwerk van maximaal 50 à 100 meter met elkaar verbinden. Alles ademt frivoliteit. Zelfs de bomen dragen er veelkleurige, gebreide wollen truien. Zo gaat het tot het Skansen Brannstasjon, een in 1903 gebouwde houten brandweerkazerne op het plateau van Øvre Blekeveien, waar je al een eerste prachtig uitzicht krijgt op Bergen. En de renners heel even op zoek kunnen naar hun tweede adem.

De voormalige brandweerkazerne op het 'tussenplateau'. © JDK.

Nodig. Want na een zwenk naar links op Skansebakken langs het Bergen Sparta Treningssenter volgt de absolute apotheose. De klim strekt zich uit. Na Skansemyren worden de hellende stroken wat langer maar zeker niet minder steil. Pas met de top in zicht sluipt er wat menselijkheid in de percentages (+- 5%). De tijdrit finisht aan Fløyen Station, eindhalte van de kabelbaan die het gros van de toeschouwers woensdag ongetwijfeld zal gebruiken. Wie, zoals wij, niet vies is van een sportieve uitdaging volgt het Tippetue-wandelpad. Vergis u vooral niet: van voet tot kruin bent u makkelijk een uur onderweg. Waarbij ook de short-cuts (trappen, stenen en onverharde wegen) onvermijdelijk in de kuiten kruipen. Boven worden alle inspanningen beloond met een adembenemend panorama vanop het uitkijkplatform. En met goud, zilver of brons. Een (verre) ereplaats. Of op z'n minst een ervaring-voor-het-leven.