Bossuyt en Castrique voor top vijftien op WK tijdrijden voor meisjes-junioren

Joeri De Knop in Noorwegen

17/09/17 - 13u16

Shari Bossuyt. © photo news.

Top twintig, in een goeie dag top vijftien. Dat is de bescheiden maar realistische ambitie van Shari Bossuyt (17) en Alana Castrique (18), morgenvoormiddag in de individuele WK-tijdrit voor meisjes-junioren. "In onze categorie zijn de confrontaties met de wereldtop eerder schaars. Het is dus een beetje gissen waar we precies kunnen uitkomen", klinkt het in koor.

Belgisch kampioene tijdrijden Bossuyt heeft wat dat betreft de meeste ervaring. De bevallige Bellegemse werd onder meer achtste op het weg-EK in het Deense Herning en dat nadat ze de hele wedstrijd in dienst had gereden. Op het baan-EK omnium in het Portugese Anadia viel ze net naast de medailles. Haar beste tijdritreferentie dit seizoen is de 14de plaats op het EK. "Maar dit parcours moet me in principe beter liggen", gelooft ze. "Golvend. Echt mijn ding."



Alana Castrique, zus van Lotto-Soudal U23-belofte Jonas, woont in Ploegsteert. De bakermat van wijlen Frank Vandenbroucke, jawel. "Maar ik was pas een jaar of zes in Franks topperiode. Ik heb ze dus niet echt bewust meegemaakt", lacht ze in verrassend perfect Nederlands. Castrique, zilver op het BK tijdrijden en tweede in de testtijdrit in Montenaken, werd in het voorjaar uitgeschakeld door een zware val. Het herstel sleepte aan, maar nu rijdt ze terug op haar normale niveau. Dat hoopt ze later deze week vooral te tonen in de wegrit. "Die is sowieso belangrijker. Ik hoop op een hardere koers en wat meer geluk dan op het EK in Herning (34ste, red.)." Topfavoriete voor de tijdrittitel is de Italiaanse Letizia Paternoster, meervoudig Europees én wereldkampioene op weg en piste.



Het WK tijdrijden voor meisjes-junioren begint morgen om 10u35.