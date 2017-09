Matteo Trentin soleert naar zege in Primus Classic Impanis-Van Petegem

Bewerkt door: PL

16/09/17 Bron: Belga



Matteo Trentin (Quick-Step Floors) heeft de zevende editie van de Primus Classic Impanis-Van Petegem (1.BC) op zijn naam geschreven.

De 28-jarige Italiaan haalde het na 199,6 km solo in Haacht. In de slotfase ontdeed Trentin zich van de Luxemburger Jean-Pierre Drucker, die tweede werd in de laatste belangrijke eendagswedstrijd voor het WK wielrennen in Bergen. In de sprint van een achtervolgende groep reed de Duitser André Greipel naar de derde stek.



Op de erelijst is Trentin, recent winnaar van vier etappes in de Vuelta, de opvolger van zijn Colombiaanse ploeggenoot Fernando Gaviria, die vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen won.