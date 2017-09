Groenewegen geeft forfait voor Primus Classic

Bewerkt door: XC

De Nederlandse spurtbom Dylan Groenewegen start vandaag niet in de Primus Classic Impanis-Van Petegem (1.BC). Dat maakte zijn team LottoNL-Jumbo vanmorgen bekend. Groenewegen is ziek.

De 24-jarige Amsterdammer werd vrijdag nog tweede in het Kampioenschap van Vlaanderen, na de Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step).



Groenewegen won dit seizoen al etappes in de Ronde van Yorkshire, Ronde van Noorwegen, Ster ZLM Toer en Ronde van Groot-Brittannië. De kers op de taart was zijn zege in de laatste etappe van de Tour, op de Champs-Elysées.

