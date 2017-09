Quinziato stopt per direct, Van Garderen werkt ploegentijdrit af voor BMC

Door: redactie

15/09/17 - 19u55

© TDW.

Manuel Quinziato zet vroeger dan verwacht een punt achter zijn wielerloopbaan. De Italiaanse veteraan van 37 zou zondag met BMC in zijn allerlaatste koers een gooi doen naar de wereldtitel in de ploegentijdrit, maar staat zijn plaats af aan de Amerikaan Tejay van Garderen. Dat laat Quinziato weten via de officiële kanalen van BMC.

"Ik wist dat ik niet helemaal fit aan de ploegentijdrit begon, maar ik ben goed in de discipline en dacht toch belangrijk te kunnen zijn voor het team. Donderdag heb ik het parkoers voor het eerst verkend en ik besefte meteen dat het niet op mijn lijf geschreven is", verklaarde Quinziato. "Ik ben al zestien jaar prof en weet heel goed wat ik wel en niet kan. Ik wil op het einde van mijn carrière niet zelfzuchtig zijn. Het parkoers is op maat van Tejay, die als eerste reserve aangeduid werd. Met hem in het team hebben we de sterkst mogelijke opstelling. Ik geloof in de kansen van BMC op een derde wereldtitel, dus weet ook dat dit de beste beslissing is."



Zondag kondigde Quinziato nog aan dat hij na het WK ploegentijdrijden in het Noorse Bergen zou stoppen met koersen. Dat plan gaat niet door, waardoor de GP van Montréal zijn laatste profwedstrijd was.