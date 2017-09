Tom Boonen opent pastabar in Sint-Truiden

Bewerkt door: PL

Tom Boonen en diens ex-manager en CEO van Lotto-Soudal, Paul De Geyter, hebben vanavond hun Italiaans restaurant, Roberta Pastabar, geopend in Sint-Truiden. De twee werken samen met Fillipo Catania, uitbater van het Truiense restaurant L'Angelo Rosso. Boonen wil naar eigen zeggen "mensen gelukkig maken met een verse pasta".

De nieuwe zaak heet 'Roberta Pastabar', genoemd naar de chef-kok en vrouw van Fillipo Catania. Elke dag hebben mensen er de keuze uit verschillende verse pasta's. "We willen inspelen op de hype van verse pasta's die er nu wel heerst", aldus Tom Boonen. "Het is een heel leuk concept. Mensen kiezen hun pastasoort en een saus. Iedereen zal hier iets vinden dat hij of zij lekker vindt."



Van de wielersport naar autosport en pasta. Voor Boonen is het een logische keuze. "Ik heb altijd veel pasta's moeten eten voor de wielersport en kan daar ook heel erg van genieten", aldus Boonen. "Het idee is gegroeid, we zijn rond de tafel gaan zitten en zo heeft de pastabar vorm gekregen." De keuze voor Sint-Truiden was snel gemaakt. "Fillipo en Roberta zaten al meteen met ons rond de tafel, dus het stond al snel vast dat het restaurant in Sint-Truiden zou komen."



Grotere steden

Maar Sint-Truiden is nog maar het startpunt. Boonen, De Geyter en Catania zagen het van bij de start al meteen groter. "We zijn al in andere steden aan het bekijken om daar ook een Roberta Pastabar te openen", klinkt het nog. "We gaan niet meteen naar Brussel of Leuven, maar onder meer binnen Limburg zijn we met mogelijke locaties in gesprek. Na enkele jaren kunnen we dan overwegen om naar de grotere steden in Vlaanderen te trekken."



Op de kaart staan authentieke pasta's van Noord- tot Zuid-Italië, met uitsluitend pure ingrediënten die chef-kok Roberta zorgvuldig uitzoekt in Italië zelf. Bezoekers zullen Tom Boonen en Paul De Geyter echter niet achter de toog of in de keuken aantreffen. "Dat laten we over aan de mensen die er iets van kunnen", aldus Boonen. "Wij zullen hier de heerlijke pasta's eten en alles in goede banen leiden."



Roberta Pastabar is officieel open vanaf vrijdagmiddag. "Mensen zijn elke dag welkom van twaalf tot twee en van vijf uur tot tien uur", besluit Boonen. "Maandag zijn we gesloten."