Jan Ullrich krijgt 21 maanden voorwaardelijk voor ongeval met 1,8 promille in bloed

Bewerkt door: PL

14/09/17 - 19u06 Bron: dpa/belga

© epa.

Jan Ullrich hoeft niet de gevangenis in voor het auto-ongeluk dat hij ruim drie jaar geleden in Zwitserland in dronken toestand veroorzaakte. De Duitse ex-wielrenner werd vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden.

De aanklager had anderhalf jaar celstraf tegen Ullrich geëist. In Zwitserland geldt een proeftijd van vier jaar. Als Ullrich binnen die periode opnieuw in de fout gaat, wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een effectieve.



De 43-jarige Ullrich veroorzaakte in mei 2014 in Mattwil, in de buurt van zijn Zwitserse woning, een auto-ongeluk waarbij twee personen gewond raakten. De Duitser, die enkele jaren na zijn wielerpensioen dopinggebruik bekende, had 1,8 promille alcohol in het bloed, waarin ook valium werd aangetroffen. Hij reed meer dan 130 km/uur in een zone waar slechts 80 km/uur was toegelaten. De drie auto's die bij het ongeval betrokken waren, liepen grote schade op.



De ex-renner, die na zijn loopbaan schuldig werd bevonden aan bloeddoping, kreeg verder een geldboete van 8.700 euro. Ook moet hij de proceskosten betalen. Het openbaar ministerie stelde dat Ullrich "op onverantwoorde wijze" had gehandeld. "Het is veeleer aan toeval te danken dat er geen zwaargewonden of doden waren", zo klonk het.