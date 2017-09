Operatie Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) is geslaagd

YP

14/09/17 - 12u39 Bron: Belga

Jérôme Baugnies op archiefbeeld. © belga.

Jérôme Baugnies is na zijn zware val in de GP van Wallonië met succes geopereerd. Dat laat Joost De Maeseneer, teamarts van Wanty-Groupe Gobert, vandaag weten op de teamwebsite.

Baugnies kwam gisteren na 45 km ten val en smakte tegen een verlichtingspaal. Hij werd per helikopter naar het Centre Hospitalier Universitaire van Luik in Sart-Tilman gevlogen. Ter plekke werd een breuk van de achtste thoracale wervel vastgesteld. Baugnies werd meteen geopereerd. Zijn toestand is stabiel en de renner verloor nooit het bewustzijn.



"Alles evolueert positief", legt De Maeseneer uit. "Vandaag moet een scan bevestigen dat de operatie geslaagd is. Dan kan Jérôme snel naar huis keren. Dankzij de medische vooruitgang is dergelijke ingreep vandaag veel efficiënter dan vroeger."



Baugnies zal enkele weken een beschermend corset moeten dragen. "Maar zijn mobiliteit en het vervolg van zijn carrière zijn niet in gevaar", benadrukt de teamdokter. "Het zal enkele maanden vergen voor hij weer competitief is, maar een heroptreden bij de start van het seizoen 2018 is zeker mogelijk."