Michal Golas verlengt contract bij Team Sky

14/09/17 - 12u35 Bron: Belga

Michal Golas zal ook in 2018 het shirt van Team Sky dragen. De Britse topformatie maakte vandaag zijn contractverlenging bekend. De 33-jarige Golas is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sky. Daarvoor verdedigde hij vier jaar de kleuren van Quick-Step.

De Pool is een voormalig nationaal kampioen op de weg (2012) en won ook het Kampioenschap van Vlaanderen (2015). In dienst van de kopmannen reed hij voor Sky al de Giro (2017) en Vuelta (2016).



"Dit nieuwe contract is een beloning voor mijn geleverde werk. Ik ben heel blij met het vertrouwen dat de ploeg in mij heeft", zegt hij. "Ik denk dat ik mijn plaats in de ploeg heb gevonden en het was een vanzelfsprekende beslissing om te blijven."