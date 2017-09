Jelle Wallays reed Vuelta uit met breuken aan ribben en hand

MDB

Het seizoen van Jelle Wallays is mogelijk voorbij. De renner van Lotto Soudal smakte in de Ronde van Spanje tegen het asfalt en heeft daarbij meerdere breukjes opgelopen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Wallays kwam tijdens de Vuelta twee keer ten val, in etappe vier en zes. Niettemin kon hij, op karakter, de rittenkoers uitrijden.



Lotto Soudal laat vandaag weten op de teamwebsite dat Wallays verscheidene breukjes heeft opgelopen. "Onderzoek in België heeft uitgewezen dat Jelle Wallays na zijn val in de Vuelta een breuk van het scafoide (polsgewricht) van de rechterhand heeft opgelopen, alsook van de zesde en zevende rib rechts", klinkt het. De West-Vlaming moet nu enkele weken rusten en komt mogelijk niet meer in actie in 2017.