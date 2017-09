BMC mikt met Dennis en Küng op derde wereldtitel ploegentijdrit

YP

13/09/17 - 21u53 Bron: Belga

WK wielrennen BMC gaat zondag in het Noorse Bergen met onder anderen de Australiër Rohan Dennis en de Zwitser Stefan Küng op zoek naar de wereldtitel in de ploegentijdrit. De WorldTour-formatie maakte woensdag haar selectie, zonder Belgen, bekend.

BMC kroonde zich in het tijdrijden tot wereldkampioen in 2014 (Ponferrada) en in 2015 (Richmond). Vorig jaar moest het tevreden zijn met zilver, achter Quick-Step.



Naast Dennis en Küng behoren er met de Zwitser Silvan Dillier en de Italianen Daniel Oss en Manuel Quinziato vijf renners tot de selectie die twee jaar geleden het goud veroverde in Richmond. De Australiër Miles Scotson maakt zijn debuut op het WK tijdrijden. De Amerikanen Tejay van Garderen en Joey Rosskopf zijn de reserven. Eerder raakte al bekend dat de 37-jarige Quinziato na het WK ploegentijdrit zijn fiets aan de haak hangt.



"We hebben met Rohan Dennis en Stefan Küng twee specialisten van topniveau", stelt Performance Coach Marco Pinotti. "Verder beschikken we met Daniel Oss en Silvan Dillier over twee sterke troeven en is er de ervaring van Manuel Quinziato. Miles Scotson is jong, maar heeft zich al bewezen in de ploegenachtervolging."