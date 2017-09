Rik Verbrugghe wordt sportief directeur van Nibali en co bij Bahrain-Merida

TLB & JDK

Rik Verbrugghe heeft opnieuw werk gevonden in het wielrennen. De 43-jarige ex-prof meldde aan de RTBF dat hij in 2018 ploegleider wordt bij Bahrain-Merida, het team van onder anderen Vincenzo Nibali en Sonny Colbrelli. Verbrugghe zat zonder werkgever nadat IAM Cycling vorig jaar ophield te bestaan.

"Ik heb een telefoontje gekregen van Bahrain-Merida met de vraag of ik interesse had om sportief directeur te worden bij hen. En ik heb beslist om daar op in te gaan. Ik heb een contract voor één jaar getekend met optie op nog meerdere bijkomende seizoenen", aldus Verbrugghe tegen de RTBF. "Bahrain-Merida is een ambitieus team, maar na het eerste bestaansjaar beseft de leiding van de ploeg dat er enkele wijzigingen nodig zijn."



"Ik ben blij dat ik mag helpen om die wijzigingen door te voeren en het is nu aan mij om het geheel nog verder uit te bouwen en verder uit te balanceren. Bovendien rekent men ook op mijn ervaring in het werk tijdens de voorjaarsklassiekers. Dit was alvast een voorstel dat ik niet naast me kon leggen."



Verbrugghe, de schoonbroer van Greg Van Avermaet, zat dit seizoen zonder werkgever in het peloton. Om zijn tijd te vullen, gaf de ex-renner onder meer tijdens de voorjaarsklassiekers en de Tour de France commentaar voor de RTBF. "Dat was leuk, maar ik miste het contact met de renners. Daarom ben ik toch wel opgelucht dat ik opnieuw aan de slag kan."



Rik Verbrugghe baatte verder ook de fietsenwinkel Veloloft uit in Eke. Die speciaalzaak nam hij in februari over met Greg Van Avermaet.