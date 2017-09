Jérôme Baugnies met helikopter afgevoerd na zware val in GP Wallonië

Door: redactie

Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Goobert) is vandaag na 45 kilometer in de Grote Prijs van Wallonië (1.1.) zwaar ten val gekomen.

Volgens de eerste informatie van de wedstrijdorganisatie verloor Baugnies tijdens een afdaling de controle over zijn fiets en smakte hij tegen een signalisatiepaal. Hij werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Sart-Tilman in Luik. Baugnies heeft verwondingen opgelopen aan hoofd en rug, maar is altijd bij bewustzijn geweest. Zijn toestand is stabiel, meldt Wanty-Groupe Gobert op Twitter.



Vorig jaar eindigde Baugnies in de GP van Wallonië op de derde plaats. In 2015, 2016 en ook dit jaar won hij telkens de Druivenkoers in Overijse.