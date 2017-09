Baugnies ondergaat spoedoperatie aan ruggenwervel na zware val in GP Wallonië - ploegmaat aangereden door jurywagen

PL/MG

Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) is vandaag na 45 kilometer in de Grote Prijs van Wallonië (1.1.) zwaar ten val gekomen.

Volgens de eerste informatie van de wedstrijdorganisatie verloor Baugnies tijdens een afdaling de controle over zijn fiets en smakte hij tegen een signalisatiepaal. Hij werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Sart-Tilman in Luik. Daar onderging hij een spoedoperatie aan de achtste ruggenwervel. "Jérôme was na zijn crash in shock, maar is altijd bij bewustzijn gebleven", aldus een woordvoerder van Wanty-Groupe Gobert. "In het ziekenhuis bleek dat hij letsels aan de rug en hals opgelopen heeft. Jérôme zal met spoed geopereerd worden aan de achtste wervel." Vorig jaar eindigde Baugnies in de GP van Wallonië op de derde plaats. In 2015, 2016 en ook dit jaar won hij telkens de Druivenkoers in Overijse.

Hilaire Van der Schueren: "Valpartij roept herinneringen op"

Hilaire Van der Schueren reageerde aangedaan na de valpartij van Jérôme Baugnies in de Grote Prijs van Wallonië. "Het was een zware val", zei de ploegleider van Wanty-Groupe Gobert. "Je denkt toch meteen aan wat er vorig jaar is gebeurd", verwees hij naar Antoine Demoitié, die overleed na een val in Gent-Wevelgem.



"Ik weet niet precies wat er gebeurd is", legde Van der Schueren na afloop uit. "Ik hoorde op de wedstrijdradio dat Jérôme ten val was gekomen. Naar het schijnt reed hij rechtdoor in een afdaling waar dat niet kon en op die plek stond een paal. De klap was redelijk zwaar. Je zag dat hij gekwetst was aan zijn hoofd en dat hij ook pijn had aan zijn rug, maar hij verloor nooit het bewustzijn. Hij was in shock, maar wel alert en het medische team heeft hem meteen goed opgevangen."



Baugnies werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Luik. "Als een helikopter je komt halen, dan weet je dat het geen gewone valpartij is. Dat riep toch meteen weer herinneringen op, ik was wel wat aangeslagen. Je denkt dan toch aan al het voorbije (vorig jaar verloor de ploeg Antoine Demoitié na een valpartij in Gent-Wevelgem, nvdr.). Een beetje later werd Thomas Degand aangereden door een wagen. Dan denk je toch: 'Wat is dat hier allemaal?' Hij was goed in vorm en dan word je gewoon uit koers gereden. Tja, dan zit je opeens nog met vijf renners in de wedstrijd en dat is niet veel. We hebben er alles uitgehaald wat mogelijk was. Guillaume Martin reed nog sterk, maar zat niet goed geplaatst toen die waaier wegreed. Hij werd nog veertiende. Ik kan ermee leven, ik heb toch geen andere kans", besloot hij.



Baugnies liep letsels op aan de rug en hals en werd met spoed geopereerd aan de achtste wervel. Zijn toestand is stabiel.