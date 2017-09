Brambilla ruilt Quick-Step voor Trek: "Tijd voor volgende stap in carrière"

XC

13/09/17 - 09u24

© TDW.

Gianluca Brambilla verlaat Quick-Step Floors voor een avontuur bij Trek-Segafredo. De 30-jarige Italiaan tekent een contract voor twee seizoenen bij de Amerikaanse ploeg. Brambilla is al de zevende renner die het team van Patrick Lefevere verlaat.

"Ik heb de voorbije vijf jaar veel geleerd bij Quick-Step en daar ben ik dankbaar voor. Maar ik voel dat de tijd nu rijp is om de volgende stap in mijn carrière te zetten", zegt Brambilla in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. "Ik kijk ernaar uit om van team te veranderen, te leren hoe andere grote ploegen werken, nieuwe mensen te leren kennen en te blijven groeien."



Brambilla won vorig jaar zowel in de Giro als de Vuelta een etappe. Hij eindigde twee keer in de subtop van het klassement (22ste in Giro, 23ste in Vuelta). Deze zomer finishte hij in zijn eerste Tour als 53ste.



Focus op Italië

Volgend jaar wil Brambilla scoren in de Ronde van Italië, legt hij uit. "Toen ik als kind de Giro voor het eerst op tv zag, wist ik onmiddellijk dat ik renner wilde worden. De Giro is mijn favoriete wedstrijd aller tijden en volgend jaar hoop ik er een mooi resultaat te halen. Ik wil er in de beste conditie van mijn leven aan de start staan, drie weken alles geven en hopelijk levert dat een goed klassement op."



Brambilla houdt ook van de Ardense klassiekers, vooral Luik-Bastenaken-Luik. "Maar als ik eerlijk ben,is Lombardije mijn favoriete monument", zegt hij. "Als Italiaan zou het een droom zijn om die wedstrijd op een dag te winnen."



Brambilla is al de zevende renner die Quick-Step Floors verlaat. Ook Marcel Kittel (Katusha), Daniel Martin (UAE), Matteo Trentin en Jack Bauer (Orica), David De La Cruz (Sky) en Julien Vermote (Dimension Data) komen vanaf volgend seizoen voor een ander team uit.