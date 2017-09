Pedersen verrast de sprinters in eerste rit Ronde van Denemarken

Bewerkt door Glenn Van Snick

12/09/17 - Bron: Belga

© Twitter DR Sporten.

Casper Pedersen (Giant-Castelli) heeft vandaag de openingsrit in 27e Ronde van Denemarken (cat. 2.BC) gewonnen. De 21-jarige Deen soleerde na 176,6 kilometer van Frederiksberg naar Kalundborg naar de zege. De Fransman Nacer Bouhanni won de sprint van het peloton om de tweede plaats, voor de Duitser Phil Bauhaus. Pedersen is ook de eerste leider.

Silas Clemessen, Florian Maitre, Nicklas Boje Mathias Krigbaum, Mathias Bregnhoj en Andreas Kron tekenden voor de vroege vlucht. Maximaal reden de zes een bonus van 5:30 bij elkaar, waarna het peloton de achtervolging inzette. Even was er opschudding toen de koplopers de verkeerde richting werden uitgestuurd en een neutralisatie zich opdrong. Het peloton moest halt houden en de vluchters kregen hun bonus van 2:45 terug. Tevergeefs, want ze werden gegrepen op 35 kilometer van de finish. Jasper Stuyven, zondag nog aan het werk in Canada, probeerde het daarop met ploegmaat Mads Pedersen. Snel hadden ze 20 seconden, maar tegen het peloton bleken ze niet opgewassen.



Alles kwam weer bij elkaar, maar tot een massasprint kwam het niet. Op 5 kilometer verraste Casper Pedersen met een late uitval. Hij bleef voorop en pakte zijn eerste profzege. In augustus werd hij voor eigen publiek in Herning nog Europees kampioen bij de beloften.