Belgisch klimtalent Steff Cras tekent bij Katusha-Alpecin

Wielertalent Steff Cras (21) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Katusha-Alpecin. Cras komt over van de opleidingsploeg van BMC. Katusha ziet in hem een toekomstig ronderenner.

"We volgen Steff al twee jaar. Hij is niet alleen een heel getalenteerd klimmer, maar is ook goed tegen de klok. We willen van hem een fantastische renner voor de grote rondes maken", legt teammanager José Azevedo uit. "We werken aan onze toekomst. Vorig jaar haalden we jonge talenten en renners voor de klassiekers als Mads Würtz Schmidt en Jenthe Biermans. Nu is het tijd voor enkele jonge klimmers. Ilnur Zakarin (derde in de Vuelta, red.) is onze kopman in de grote rondes. Met de recente transfers versterken we het team rond hem."



Cras eindigde onlangs als vijfde in de Ronde van de Toekomst. Hij haalde dit seizoen ook ereplaatsen in de Ronde van de l'Isard (3de), de Tour Alsace (4de) en de Vredeskoers (5de).



"Dit is wat ik echt wilde", zegt de jonge Belg. "Katusha is een ploeg die mij uitstekend ligt. De gesprekken met José Azevedo overtuigden mij. Ik ben een renner voor rittenwedstrijden. Na drie jaar bij de U23 is 2018 het geschikte moment om de stap naar het hoogste niveau te zetten. Ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik heb dit seizoen al veel gekoerst en toch voel ik mij nog goed. Ik kijk ernaar uit de ploeg te vervoegen."