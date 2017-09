Jonas Rickaert wint de GP Marcel Kint - Ploeg Nick Nuyens langer in zee met Duyn

Bewerkt door: PL

Jonas Rickaert tijdens de Ronde van Luxemburg dit jaar. © TDW.

Duyn verlengt bij Veranda's Willems - Crelan De 33-jarige Nederlander Huub Duyn heeft zijn contract bij Veranda's Willems - Crelan let twee jaar verlengd. In zijn eerste seizoen bij Veranda's Willems - Crelan boekte Duyn zijn eerste profzege. Eind juli won hij op de Nürburgring de Rad am Ring (1.1). "En ik kan niet geloven dat het bij die ene overwinning zal blijven", verklaarde teammanager Nick Nuyens. "Met zijn ingesteldheid en constante tijdens de wedstrijden zal hij nog ver geraken. Hij leeft honderd percent voor zijn vak en dat zie je ook terug in zijn resultaten."



"Ik ben ontzettend tevreden dat ik twee jaar heb kunnen bijtekenen. Het is een ploeg met een duidelijke visie. Hier kan ik me zeker in vinden en ik voel me dan ook goed in deze ploeg", reageert Duyn in een persbericht. "Ik heb tijdens heel wat wedstrijden mijn eigen kans mogen gaan. Dat je die vrijheid krijgt, is toch een teken dat ze in jou geloven. Afgelopen seizoen heb ik mogen proeven van de Vlaamse klassiekers en dat doet naar meer smaken." © belga.

GP Marcel Kint voor Rickaert Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft in eigen provincie de GP Marcel Kint (cat. 1.2) gewonnen. Na 168 kilometer was de 23-jarige West-Vlaming in Zwevegem de snelste van een kopgroep van vier. De Noor Anders Skaarseth werd tweede, voor Olivier Pardini en de Amerikaan Justin Oien.



Na 33 kilometer koers trokken Rickaert en Kristoffer Halvorsen in de aanval. Door de hevige wind en regen scheurde het peloton in verschillende waaiers. De twee boekten een maximale voorsprong van 1 minuut, maar na 65 kilometer smolt alles opnieuw samen. Dat was voor Lionel Taminiaux en de Amerikaan Justin Oien het sein om hun kans te gaan. Nog voor het ingaan van de zeven plaatselijke ronden van elk 10,8 kilometer dikte de kopgroep aan tot eerst zeven en daarna vijftien renners. Met nog drie ronden te rijden bleven voorin elf renners over. Dat waren Guillaume Van Keirsbulck, Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Bert Van Lerberghe, Olivier Pardini, Ludwig De Winter, Michiel Dieleman, Justin Oien, Rasmus Tiller, Anders Skaarseth en Henrik Evensen. Het peloton volgde op twee minuten en was uitgeteld voor de eindzege.



In volle finale konden Rickaert, Pardini, Oien en Skaarseth zich afscheiden van de rest. In de sprint met vier was Rickaert de snelste. Op de erelijst volgt hij de Nederlander Jan-Willem van Schip op



106 deelnemers

1. Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) de 168 km in 3u55 (gem. 42,89 km/u)

2. Anders Skaarseth (Noo)

3. Olivier Pardini

4. Justin Oien (VSt); 5. Rasmus Tiller (Noo) op 0:18; 6. Bert Van Lerberghe; 7. Guillaume Van Keirsbulck; 8. Ludwig De Winter; 9. Henrik Evensen (Noo); 10. Edward Planckaert; 11. Michiel Dieleman 1:51; 12. Lawrence Naesen 5:59; 13. Ian Garrison (VSt); 14. Jan Brockhoff (Dui); 15. Niels De Rooze; 16. Szymon Rekita (Pol); 17. Eric Voigt (VSt); 18. Stijn Steels; 19. Gaetan Pons (Lux); 20. Frederik Backaert; 21. Arvid de Kleijn (Ned); 22. Carl Fredrik Hagen (Noo) 6:03; 23. Lothar Verhulst; 24. Adriaan Janssen (Ned); 25. Julien Stassen; 26. Maarten van Trijp (Ned); 27. Tom Vermeer; 28. Kisztian Lovassy (Hon); 29. Ole Forfang (Noo); 30. Robbert de Greef (Ned) 6:05; 31. Ludovic Robeet; 32. Folkert Oostra (Ned) 6:09; 33. Kristoffer Halvorsen (Noo) 6:13; 34. William Barta .

Ista en Jules blijven Kevyn Ista en de Fransman Justin Jules zullen ook in 2018 voor WB-Veranclassic-Aqua Protect koersen. Dat maakte de procontinentale formatie bekend. De 32-jarige Ista rijdt sinds 2015 voor het team. De 30-jarige Jules kwam dit jaar over van Veranclassic-Ago Protect en bezorgde de Belgische ploeg ritsucces in de Ronde van de Provence (2.1) en de Omloop van de Sarthe (2.1). Ista tussen Jonas Rickaert (l) en Jurgen Roelandts. © belga.

Trek-Segafredo versterkt zich De Ier Ryan Mullen (23) en de Nieuw-Zeelander Alex Frame (24) hebben allebei een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Trek-Segafredo. Dat maakte de Amerikaanse WorldTour-formatie bekend. Mullen is de huidige Ierse kampioen op de weg en tegen de klok. Hij komt over van Cannondale-Drapac en veroverde vorige maand brons tijdens het EK tijdrijden in het Deense Herning, na winnaar Victor Campenaerts en de Pool Maciej Bodnar.



Alex Frame verlaat het Britse continentale JLT Condor. Hij won in 2015 goud op het WK piste in de ploegenachtervolging. Dit seizoen mocht de sprintbelofte al vier keer het zegegebaar maken in kleinere wedstrijden. Hij debuteert in 2018 in de WorldTour. Bij Trek-Segafredo fietsen met Jasper Stuyven en Edward Theuns twee Belgen.



Ryan Mullen. © TDW.