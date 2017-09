Geen nieuw Belgisch succes in Montréal: Ulissi snelste van elitegroepje

XC

Geen derde Belgische overwinning op rij in de Grote Prijs van Montréal, wel een knappe zege voor Diego Ulissi. De Italiaan van UAE-Team Emirates toonde zich de snelste van een elitegroepje. Jan Bakelants moest vrede nemen met de vierde plek.

Meteen na het startsein trokken twee thuisrijders in de aanval: Benjamin Perry en Canadees kampioen Matteo Dal-Cin. Het duo kreeg al snel een voorgift van vijf minuten, maar door een tempoversnelling in het peloton werd hun voorsprong al snel teruggeschroefd. In de achtergrond ontstond er zelfs een scheur. Peter Sagan had de boot gemist, Greg Van Avermaet was wel mee.



Door de werken van Bora-Hansgrohe was het peloton twintig minuten later weer herenigd. Met nog 80 kilometer voor de boeg werden ook de twee Canadezen reeds opgepeuzeld door de grote meute. Vervolgens kregen we enkele aanvalspogingen met onder meer Dries Devenyns, maar op twee ronden van het einde dook een compact peloton de finale in.



In de slotfase waagde Jan Bakelants zijn kans. De AG2R-renner kreeg niet veel later het gezelschap van vijftien renners, waaronder Dylan Teuns. Sagan en Van Avermaet gokten en bleven in het peloton zitten. Een foute keuze, zo bleek. De winnaar zat vooraan. Tim Wellens deed vanuit de achtergrond wel nog een geweldige inspanning om voorin te geraken, maar hij kwam nooit aansluiten.



Door het lastige parcours werd de kopgroep serieus uitgedund. Herrada, Mollema, Bakelants, Slagter, Gallopin en Ulissi bleven over. Dat zestal ging uiteindelijk ook sprinten voor de zege. Bakelants kwam vroeg op kop, maar moest zijn meerdere erkennen in de snelle Ulissi. Onze landgenoot van AG2R werd uiteindelijk nog vierde. Jesús Herrada en Tom-Jelte Slagter mochten wel mee op het podium. Op de erelijst volgt Ulissi Greg Van Avermaet op. Het jaar voordien was Tim Wellens er aan het feest.

